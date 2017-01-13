«Экономический кризис и мирная жизнь», - опубликован фоторепортаж из оккупированного Донецка

Жизнь в оккупированном Донецке на стыке 2016 и 2017 годов далека от той, которой он жил в свой украинский период. В Донецке чувствуется серьезный экономический кризис.

Об этом сообщает сайт «Четвертая власть».

Сегодня Донецк уже не производит впечатление мертвого города, которое он производил в 2014-2015 годах. В магазинах нет дефицита товаров первой необходимости. Работают бары, рестораны, клубы и бутики. А на улицах в центре протекает вполне обычная мирная жизнь, которая замирает лишь с приближением комендантского часа.

Столица Донбасса заметно обеднела. Замерли стройки. Почти полностью отсутствует уличная реклама. Не работают автосалоны и банки. Тут и там попадаются закрытые магазины, которые пытаются сдать в аренду свои площади. Только арендаторов на эти помещения найти практически невозможно.

В первую очередь закрылись заведения, которые предлагали дорогие товары и услуги. У дончан больше нет денег на европейскую мебель и одежду известных мировых брендов. Стоят пустыми автосалоны. В 2014 году часть их была разграблена боевиками. Остальные успели спасти автомобили и перегнать их на территорию, подконтрольную Украине.

На месте некоторых закрытых ранее магазинов возникли новые. В основном такие торговые точки торгуют дешевой одеждой, товарами для дома или продуктами.

Чаще всего по городу попадаются призраки украинских банков. Большинство помещений просто закрыты, некоторые сдаются в аренду. В помещении бывшего банка Unicredit теперь располагается контора, которая занимается обналичиванием денег с карточек. «Обнал» – один из процветающих видов бизнеса в ОРДЛО, который возник после захвата региона боевиками. В захваченных помещениях Ощадбанка сегодня работает так называемый «республиканский банк «ДНР». Вывески местами так и не поменяли.

Крупнейший торгово-развлекательный центр «Донецк Сити» сегодня стоит полупустым.

Цены на продукты на Калининском рынке.

Цены в супермаркете «Парус» (бывший супермаркет «Варус», который был захвачен боевиками).