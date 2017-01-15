Родственники жертв катастрофы MH17 потребовали возобновить поисковые работы

Родственники жертв крушения самолета «Malaysia Airlines» рейса МН17, который был сбит на Донбассе российской системой «Бук», заявили, что поставят вопрос о возобновлении поисковых работ на месте катастрофы.

Об этом сообщает «Deutsche Welle» со ссылкой на «AFP».

Как рассказал глава фонда жертв катастрофы Эверт ван Зейтвелд, который потерял в крушении сына, дочь и родителей жены, такое решение было принято после того, как голландский журналист привез фрагмент останков одной из жертв крушения.

Вечером 7 января у журналиста, прибывшего из Украины, в амстердамском аэропорту «Схипхол» изъяли предметы, найденные на месте падения самолета. Среди них оказался и фрагмент человеческой кости. ДНК-тест показал, что кость принадлежит одному из погибших пассажиров рейса MH17. Жертва была идентифицирована ранее.

«Находка журналиста взбудоражила болезненные раны у родственников жертв, которые хотят получить ответ на вопрос: почему ему удалось найти фрагменты останков после завершения тщательных поисковых работ?», - сказал ван Зейтвелд.

Напомним, самолет «Boeing 777», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой «Бук» 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.

Международная группа следователей пришла к выводу, что пусковую установку «Бук», из которой сбили Boeing 777 в Донбассе, доставили на территорию Украины из России.