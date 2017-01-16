Украина никогда не вернется в стойло российской империи, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заверил, что сегодня Украина является тем государством, которое никогда не вернется под власть и контроль Российской Федерации.

Об этом он заявил во время совместного с вице-президентом США Джозефом Байденом заявления для СМИ, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину. Это уже далеко не та держава, которой мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти и начала российской военной агрессии. Это — Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам, это — Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи, это — Украина, которая надежно защищает демократические ценности, права и свободы граждан, которые являются общими и для Украины, и для США», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск против Международного суда ООН в Гааге относительно нарушения Россией Конвенции ООН о противодействия финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.