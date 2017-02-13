На Донбассе задержали боевика «ДНР», пытавшего пленных украинских военных

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Правоохранители задержали в Донецкой области террориста ОРДО, который подозревается в жестоком обращении с пленными украинскими военнослужащими.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, гражданина Украины П. задержали 10 февраля в городе Сватово. Он подозревается в том, что в период с августа по декабрь 2014 года в составе террористической организации "ДНР" незаконно удерживал в помещении СБУ в Донецке пленных военных ВСУ. При этом, вопреки Женевской конвенции, "применял к ним физическое насилие, наносил побои, истязал, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни".

Следствие установило 11 военнослужащих, которые пострадали от действий боевика.

11 февраля задержанному сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны против Украины) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса. Также террориста посадили под арест сроком на два месяца.

Напомним, ранее СБУ задержала женщину, которая была снайпером одного из взводов т.н. «МВД ДНР».

Роман Свиридов

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