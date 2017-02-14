В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв на химзаводе

Сегодня, 14 февраля, около 9 утра в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают очевидцы происшествия, публикуя в соцсетях фото пожара.

Пользователи соцсетей сообщают, что взрыв был слышен практически во всех районах города. По некоторой информации взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий (Куйбышевский район).

Взрыв подтверждают также и самопровозглашенные «органы власти» так называемой «ДНР».

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Причины взрыва устанавливаются .