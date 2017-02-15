СБУ отправило в суд дело одного из советников главаря террористов ДНР Захарченко

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт в отношении одного из советников главаря террористической ДНР Александра Захарченко.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как говорится в сообщении, в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины Эдуарда Полякова, который являлся советником главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко по вопросам топливно-энергетического комплекса.

«Гражданин Украины Поляков обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины – «Создание террористической организации». В частности, он обвиняется в совершении действий, направленных на организационное и финансовое содействие функционированию террористической организации ДНР», - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Напомним, 9 февраля Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу прокурора и «дал добро» на задержание главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко.