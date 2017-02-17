На Донбассе украинский снайпер застрелил российского контрактника из Амурской области

Российский контрактник На Донбассе 13 февраля снайпер сил Антитеррористической операции застрелил российского солдата-контрактника, уроженца Приамурья Александра Круогла.

Об этом пишет российский портал «2x2.su».

«Амурчанин Александр Круогла поехал служить по контракту на Донбасс осенью 2016 года. В настоящий момент решается вопрос о транспортировке его тела на родину. Хоронить погибшего амурчанина будут в селе Марково Благовещенского района. Здесь он родился и вырос. Семья выслала на Донбасс для транспортировки тела 60 тысяч рублей, но требуется еще 60 тысяч», - пишет издание.