Советника президента России Владимира Путина Сергей Глазьев, говоря об избрании Штайнмайер президентом Германии, заявил, что немецкий парламент избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве.

Об этом он написал в своем Твиттере, сообщает "Украинская правда".



"Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима", - написал он.



парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима — Сергей Глазьев (@SGlazyev) February 17, 2017

Как известно, президент Петр Порошенко поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента ФРГ и выразил надежду на плодотворное сотрудничество "для процветания объединенной Европы".

Экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом страны в воскресенье и победил в первом же туре.



Национальная академия наук Украины лишила скандального советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева звание академика.