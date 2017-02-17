Советник Путина назвал Штайнмайера «соучастником нацистского путча в Киеве»

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Советника президента России Владимира Путина Сергей Глазьев, говоря об избрании Штайнмайер президентом Германии, заявил, что немецкий парламент избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве.

Об этом он написал в своем Твиттере, сообщает "Украинская правда".

"Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима", - написал он.

Как известно, президент Петр Порошенко поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента ФРГ и выразил надежду на плодотворное сотрудничество "для процветания объединенной Европы".

Экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом страны в воскресенье и победил в первом же туре.

Национальная академия наук Украины лишила скандального советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева звание академика.

Андрей Семенов

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