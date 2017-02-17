В оккупированном Крыму задержали еще одного гражданина Украины

Российские пограничники задержали гражданина Украины Сеит-Ибраима Зайтуллаева.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым, пишет "Интерфакс".



По данным ведомства, гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев задержан при попытке попасть в оккупированный Россией Крым "в обход пункта пропуска".

"В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челибиджихана", - сообщается в пресс-релизе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).