«Хаотичная стрельба ради развлечения»: в разведке Минобороны рассказали о преступлениях военных РФ на Донбассе

На временно оккупированной территории Донбасса увеличилось количество преступлений, совершенных военнослужащими Российской Федерации с использованием огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны на своей странице в Facebook.

“В соединениях и частях 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ наблюдается увеличение количества преступлений с использованием огнестрельного оружия”, - говорится в сообщении.

Так, по данным украинской разведки, 17 февраля военнослужащие отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ “развлекались хаотичной стрельбой из огнестрельного оружия”, в результате чего было ранено гражданское лицо.

“Вечером этого же дня в Голубовке (бывший Кировск) неизвестные лица в военной форме обстреляли контрольно-пропускной пункт этой бригады и ранили сержанта Полежаева Назара Андреевича, 1992 г.р.”, - рассказали в ГУР.

В разведке подчеркнули, что, несмотря на привлечение специальных подразделений т. н. республиканской гвардии "ДНР" к поддержанию правопорядка в местах дислокации войск, продолжает увеличиваться количество бесчинств и хулиганских действий, совершенных военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время в ГУР подчеркнули, что командование 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ “использует склонность подчиненного личного состава к злоупотреблению алкоголя для собственного обогащения”. Отмечается, что “разрешение на пьянство” желающему стоит 3 тысячи российских рублей.

Напомним, ранее пьяный брат главаря боевиков «ДНР» Захарченко во время драки в кафе порезал официанту горло.