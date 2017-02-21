В Донецке боевики похитили директора колледжа – обвиняют в шпионаже

Валерий Недосекин В Донецке представители террористической организации, так называемого министерства государственной безопасности ДНР задержали директора колледжа при Донецкой академии автотранспорта Валерия Недосекина, которого обвиняют в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили СМИ сепаратистов.

«Нами был задержан директор колледжа при Донецкой академии автомобильного транспорта, который к тому же является членом приемной комиссии. Этот человек осуществлял сбор и передачу данных украинским спецслужбам. Основная цель – нанесение ущерба Республике и создание угрозы безопасности», – говорится в сообщении.

Недосекина обвиняют в том, что он якобы передавал украинским спецслужбам анкетные данные боевиков «ДНР».

«В октябре 2016 года задержанный занял должность директора колледжа при Донецкой академии автомобильного транспорта, а также председателя приемной комиссии. Пользуясь своим служебным положением, Недосекин Валерий Борисович, получив доступ к анкетным данным военнослужащих ВС ДНР, поступающих в академию, передавал их украинским спецслужбам, в том числе с целью размещения на сайте «Миротворец», – сообщило так называемое «МГБ ДНР».

Также Недосекину вменяют то, что он якобы собирал и передавал сведения о перемещении военной техники, координаты важных объектов инфраструктуры, данные о местах проживания и маршрутах передвижения высокопоставленных чиновников, а также «фотографии улиц вблизи администрации Главы Республики».

«Получены данные о том, что указанная информация использовалась украинскими спецслужбами для планирования диверсионно-террористической деятельности на территории ДНР», – заявили боевики.

Напомним, ранее боевики «ЛНР» похитили судью Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко, который ехал в не подконтрольный украинским властям Краснодон на похороны отца.