Россия причастна к антиукраинским акциям в Польше, - СМИ

Волонтеры международного сообщества InformNapalm совместно с украинскими хакерами опубликовали данные о причастности РФ к антиукраинским акциям в Польше.

Материалы опубликованы на сайте сообщества.

В распоряжение активистов попал дамп почты одного из серых кардиналов российской внешней политики в Восточной Европе – гражданина Беларуси Александра Усовского.

Усовский, родился 09.04.1968, прописан по адресу: Белоозерск, проспект Мира, дом 2, кв. 66. Ранее он часто публиковался на сайте проекта Виктора Медведчука «Украинский выбор». Украинские хакеры получили доступ к его компьютеру и в течении нескольких месяцев контролировали всю его переписку.

С середины 2014-го года организация Усовского начинает сотрудничать с Институтом стран СНГ, которым руководит депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин. Первоначальной идеей Усовского было создание общественной организации, работающей в информационном пространстве «Вышеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и продвигающей идеи русского мира в Восточной Европе. Предполагаемый бюджет проекта — 42 тысяч евро в месяц. У Затулина с интересом отнеслись к идее и Усовский начинает изучать политическое пространство Восточной Европы и писать для Затулина аналитические записки.

Украинские волонтеры приходят к выводу, что в Восточной Европе активно действуют пророссийские негосударственные организации, которые под видом культурных, дискуссионных и аналитических площадок анализируют ситуацию с целью проведения пророссийских акций. Иногда это откровенно топорные идеи, которые остаются только на бумаге и в переписке с заказчиком.

Напомним, глава Минюста Украины назвал фамилии российских офицеров, причастных к аннексии Крыма.