Шведский институт рассказал о поставках Россией танков и ракет на Донбасс

Россия поставляла боевикам на востоке Украины танки, зенитные ракеты и противотанковое вооружение.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), занимающегося изучением поставок вооружений. Точный объем поставок не называется.

Как следует из исследования, российский экспорт оружия увеличивался на 4,7% в период 2007-2011 и 2012-2016 годов. Так, с 2012 по 2016 годы Россия поставляла вооружение в 50 стран мира, в том числе террористам на Донбассе. Источники информации не указываются.

Напомним, ранее в ОБСЕ подтвердили, что военные и оружие едут на Донбасс из РФ.