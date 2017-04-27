«Уровень террористических угроз остается высоким», – губернатор Николаевщины о майских праздниках в области

Фото: архив (9 мая 2016 года, Николаев) Глава Николаевской ОГА Алексей Савеченко отметил, что в области остается высокая вероятность провокаций во время майских праздников и попросил силовиков усилить охрану общественного порядка во время массовых мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

«Уровень террористических угроз во время проведения праздничных мероприятий остается высоким. Есть определенные силы, которые готовы устраивать массовые беспорядки путем позорных и даже жестких провокаций. Поэтому я прошу обеспечить максимально усиленные меры безопасности во всех районах области», ­­– обратился Савченко к начальнику УСБУ в Николаевской области Алексею Ляху, заместителю начальника ГУ Нацполиции Евгению Нестеренко и прокурору области Тарасу Дунасу.

Кроме того губернатор обратился к правоохранителям с настоятельной просьбой провести разъяснительную работу с представителями общественных организаций по соблюдению Закона Украины о запрете пропаганды коммунистической символики, чтобы не допустить возможности конфликтных ситуаций.

«Именно появление во время митингов красных флагов и другой символики, например, «георгиевской ленты», может стать той «искрой», которая спровоцирует людей на массовые беспорядки. Мы не должны этого допустить. У нас один-единственный государственный флаг Украины, герб и гимн», – подчеркнул председатель ОГА.

В пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области сообщили, что спецслужба принимает необходимые меры для сохранности общественного порядка в регионе. Вместе с тем, в СБУ обращаются к гражданам, располагающим информацией о чьих бы то ни было намерениях совершать действия во вред общественной безопасности, сообщать об этом правоохранителям.

«Об известных вам фактах прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, о фактах или намерениях совершения сепаратистской, террористической, диверсионной, разведывательно-подрывной деятельности против Украины, о случаях выявления вблизи воинских дислокаций или арсеналов вооружения ВС Украины неизвестных лиц, проявляющих интерес к режиму охраны этих и других объектов, уязвимых в террористическом отношении, вы можете круглосуточно информировать по телефонам «доверия» Управления СБУ (0512) – 49-03-22 и дежурного по УСБУ (0512) 37-00-70», – говорится в сообщении.

Также информацию о фактах подготовки или совершения противоправных действий диверсионного характера можно присылать на электронную почту УСБУ: usbu_myk@ssu.gov.ua. Еще информациию можна передать лично по адресу: Николаев, улица Спасская, 40.

Напомним, в центре Николаева нашли арсенал оружия. Его могли использовать для беспорядков на майские праздники.