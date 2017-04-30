В Николаеве СБУ и полиция в преддверии майских праздников усилили антитеррористические меры безопасности

В Николаеве усилили меры безопасности по предотвращению провокаций и терактов на майские праздники, на въездах в город установили блокпосты.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на въездах в город установлении блокпосты, на которых дежурят сотрудники патрульной полиции и СБУ. Также еще один блокпост установлен в Коблево на границе Николаевской и Одесской областей. Патрульные останавливают и досматривают пассажирские микроавтобусы и грузовой транзитный транспорт.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» представитель антитеррористического центра при СБУ в Николаевской области спецслужбы держат ситуацию под контролем.

- Усиление мер безопасности связано с проведением АТО на Востоке страны и майскими праздниками, во время которых спецслужбы РФ могут осуществлять диверсионные действия. Спецслужбы проводят досмотр транзитных транспортных средств, для выявления лиц причастных к незаконным военным организациям. Ситуация находится под контролем, - заявил представитель антитеррористического центра.

Представитель Национальной полиции Украины в комментарии изданию сообщил, что полиция переведена на усиленный режим в связи с тем, что спецподразделение полиции «Святой Николай» отбывает в Киев для обеспечения безопасности при проведении Евровидения 2017.

Напомним, в октябре 2014 года Спецназ «Святой Николай» задержал на блокпосту четверых мужчин на «Lexus», направлявшихся в Николаев с арсеналом оружия.