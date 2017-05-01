Боевики на Донбассе 54 раза обстреливали бойцов ВСУ – один военнослужащий погиб, еще семеро ранены

В воскресенье, 30 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще семь получили ранения. Всего за сутки пророссийские боевики 54 раза открывали огонь по опорным пунктам ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного, Гнутово и Широкино. Вблизи Марьинки противник открывал огонь по позициям украинских войск из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам сил АТО вблизи Павлополя и Красногоровки боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Также пулеметы больших калибров обстреливали позиции ВСУ в Новогригорьевке. Стрелковое оружие противник применил под Лебединским и Чермалыком. У Марьинкы, Богдановки и Водяного действовали снайперы боевиков.

На Донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и огнем крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции ВСУ у Авдеевки, Верхнеторецкого и Опытного. Возле шахты «Бутовка» и Зайцево зафиксировано обстрелы из гранатометов, а у Троицкого еще и из пулеметов крупных калибров. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противиник применил вблизи Каменки и Песков.

На Луганском направлении с 120-миллиметровых минометов боевики били по опорным пунктам у Катериновки и Троицкого. Вблизи Новозвановки стреляли из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров. Также гранатометы различных систем подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитниках Крымского, Попасной, Валуйского и Станицы Луганской, а стрелковое оружие боевики использовали против защитников Лобачева.

Как сообщается, в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

Напомним, 29 апреля боевики обстреляли Зайцево, погиб военный ВСУ.