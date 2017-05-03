Боевики продолжают интенсивный обстрел сил АТО – один военнослужащий погиб, еще семеро ранены

За минувшие сутки, 2 мая, один украинский военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. Всего во вторник подразделения пророссийских боевиков 63 раза открывали огонь по опорным пунктам сил антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям у Водяного. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров боевики накрывали опорные пункты возле Красногоровки. По защитникам Гнутового противник применял минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие, а по военнослужащим у Славного – 82-миллиметровые минометы. Позиции у Широкиного и Новотроицкого боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты вблизи Павлополя и Марьинки – из гранатометов различных систем. По морским пехотинцам в районе Лебединского противник вел огонь из пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия, а позиции вблизи Чермалыка обстрелял из стрелкового оружия. В районе Гнутового и Новотроицкого действовали снайперы боевиков.

На Донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции у Авдеевки. По опорным пунктам ВСУ в районе Луганского боевики стреляли из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Позиции под Невельським обстреливали из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия, а 82-миллиметровые минометы и пулеметы крупных калибров применяли вблизи шахты «Бутовка» и Каменки. Из вооружения БМП, минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Зайцевого, а из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по военнослужащим возле Троицкого. В районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник бил по опорным пунктам вблизи Крымского и Новозвановки. 82-миллиметровые минометы террористы применили у Катериновки, а по защитникам Троицкого вели огонь из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и пулеметов крупных калибров противник бил по позициям вблизи Новоалександровки, а защитников Валуйского и Станицы Луганской обстреливал из противотанковых гранатометов.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения открывать огонь в ответ.

Напомним, 1 мая боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в результате чего четверо военных ВСУ получили ранения.