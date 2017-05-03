Боевики «ДНР» приговорили к тюремному сроку ученого-религиоведа Козловского

В среду, 3 мая, так называемый военный трибунал "ДНР" приговорил донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

Об этом сообщил его сын Александр в Facebook.

При этом, ни возраст Игоря Козловского, ни сын-инвалид, находящийся у него на попечении, не стали смягчающими обстоятельствами.

"Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Козловский - особо неблагонадежный гражданин, так как он имел контакты с рядом запрещенных в «ДНР» организаций, в частности, членами партии «Свобода» в 2014 году. Остается надеться только на широкую общественную поддержку и эффективные действия украинской власти и международных организаций в процессе освобождения Игоря Козловского", - написал Александр.

Он также поблагодарил всех, кто присоединился к акции #FreeKozlovskyy и максимально распространял информацию об этой ситуации.

Отметим, Козловского арестовали в январе 2016 года в Донецке. По словам жены ученого Валентины, арестовали его за за "неправильную переписку" в соцсети Фейсбук.

Летом 2016 года уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщала со ссылкой на представителей "ДНР", что Козловский арестован "как шпион", а также "за изготовление боеприпасов". При этом, боевики утверждают, что он - "гражданин ДНР" и не подлежит обмену пленными.

Игорь Козловский - украинский ученый, кандидат исторических наук, преподавал религиоведение в ДонНТУ, руководитель Донецкого отделения Украинской ассоциации религиоведов.

Напомним, на Донбассе боевики приговорили к двум годам тюрьмы пленного сотрудника «Центр UA».