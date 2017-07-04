Прямые убытки от войны на Донбассе составили $50 миллиардов, - замминистра обороны

Прямые убытки Украины от вооруженного конфликта на Донбассе, который продолжается уже более трех лет, составили около 50 миллиардов долларов.

Об этом заявил ​на семинаре «Роуз Рота», посвященному безопасности в Черноморском регионе, первый заместитель министра обороны Иван Руснак, сообщает УНН.

- На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков Украине составляют около 50 миллиардов долларов США, — сообщил Руснак.

Он также озвучил данные о потерях в зоне боевых действий. По словам Руснака, на сегодняшний день в зоне АТО погибли более 2700 украинских военных, количество раненых превысило 10 тысяч человек.

Напомним, 15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом президента Украины. Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что потери Украины от транспортной блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут достигнуть 2% ВВП.