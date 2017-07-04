На Луганщине суд приговорил боевика «ЛНР», подорвавшего мост, к 10 годам тюрьмы

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил боевика «ЛНР» к 10 годам лишения свободы с конфискацией за подрыв моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Житель Лисичанска признан виновным по статье 113 Уголовного кодекса - диверсия,

Напомним, в июле 2014 года во время боев за Лисичанск батальон «Призрак» под предводительством Мозгового, отступая, подорвал пролет моста через Северский Донец. Материалы на других боевиков, которые участвовали в диверсии, выделены в отдельное производство.

Восстановить мост удалось только в декабре 2016 года. Деньги на его ремонт дали зарубежные партнеры Украины, всего было потрачено около 1,5 миллиона евро, в том числе почти 100 тысяч евро - из бюджета Северодонецка, так как сооружение находится на балансе этого города.

Общая длина моста составляет 288 метров, ширина - 7 метров.