Украинцам небезопасно выезжать в Россию на работу, - омбудсмен

Украинцам небезопасно выезжать в Россию на работу.

Об этом сказала уполномоченная по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская, сообщает «Лига.net».

По ее словам, уже есть обращения около ста человек, которые поехали на работу в РФ и оказались в тюрьме. Лутковская подчеркнула, что экономические мотивы таких поездок понятны, но нужно понимать риски.

Ранее глава СБУ Василий Грицак призвал украинцев не ездить на заработки в Россию. По его словам, российские спецслужбы пытались обманным путем использовать бывших участников АТО, чтобы обвинить их в терактах на территории РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что пропавший в Беларуси сын украинского военного находится в ФСБ в Краснодаре.