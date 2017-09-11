В оккупированном Крыму суд приговорил одного из лидеров крымскотатарского народа к 8 годам тюрьмы

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии общего режима одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Такое решение суд огласил 11 сентября. Также суд вынес частное определение адвокату Чийгоза Александру Лесовому за многократные опоздания.

Поддержать Чийгоза к зданию суда пришли около 100 человек.

Президент Петр Порошенко осудил вынесенный приговор. Об этом он написал в Facebook.

«Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом. Можно незаконно ограничить свободу, но волю и правду никогда не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами до ее освобождения», - написал Порошенко.

Напомним, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного совета Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.