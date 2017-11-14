На Луганщине СБУ задержала россиянина, ехавшего воевать за боевиков, но вскоре отпустила его обратно в РФ

Сотрудники СБУ задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу и направлялся на подконтрольную боевикам территорию для ремонта военной техники террористов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Наемника поймали в Новоайдарском районе Луганской области.

Задержанный житель Воронежской области рассказал следствию, что увидел на автобусной остановке российского города Россошь объявление о наборе добровольцев для участия в боевых действиях на стороне террористической организации «ЛНР».

По его словам, на «работу» принимали механиков и обещали высокую заработную плату.

«Россиянина заинтересовало такое предложение, и он прибыл в Ростовскую область. Там он получил от координатора боевиков инструкции по дальнейшим действиям на территории Украины. Наемнику также помогли незаконно пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения следственно-оперативных действий, гражданина РФ вернули на территорию России.

Напомним, в Попасной СБУ задержала мужчину с тротилом и картами украинских позиций.