Путин анонсировал первые прямые переговоры с главарями боевиков «ЛНР» и «ДНР» по поводу обмена пленных

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведет первые прямые переговоры с главарями так называемых «ЛНР» и «ДНР» по поводу предложения об обмене пленными.

Об этом Путин заявил во время встречи с представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Виктором Медведчуком, фрагменты которой показал телеканал Россия 24.

По словам Медведчука, Украина готова в рамках обмена пленными освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение 74 человек.

Он также добавил, что обмен было бы возможно осуществить до новогодних и рождественских праздников.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова выдать боевикам 313 человек в обмен на 88 заложников.

Роман Свиридов

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