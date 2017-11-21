В террористической «ЛНР» назревает переворот – центр Луганска оцепили люди с автоматами и БТРом

Во вторник, 21 ноября, центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами и бронетранспортером.

Об этом сообщает один из сепаратистских каналов.

Отмечается, что люди в балаклавах и с автоматами оцепили административные здания, в частности здание так называемого МВД ЛНР, и перекрыли проход и проезд по улицах. На них нет опознавательных знаков.

На просьбу рассказать, что происходит, люди в военной форме либо ничего не отвечают, либо говорят «Без комментариев», либо называют свои действия «плановыми учениями».

Руководитель Центра по взаимодействию с общественностью сепаратистского МВД Сергей Колесников не смог прокомментировать факт оцепления центральных улиц.

Он также не прокомментировал информацию о проведении плановых учений подразделений.

«В Луганске под управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. Похоже, Корнет решил «обжаловать решение суда» о своем увольнении с поста министра. Теперь главное, чтобы в процессе «подачи апелляции» не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города», - сообщил Андрей Дихтяренко в Facebook.

Как сообщает луганский сайт 0642.ua, экс-«министр МВД» Игорь Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». А само здание оцепили боевики лояльные к Плотницкому.

Также вооруженные люди взяли под контроль здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и здание «административного суда ЛНР».

По данным «Новой газеты», неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудников так называемого «правительства» и «Народного совета» распустили по домам.

Также сообщается, что якобы в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с бойцами так называемой «Республиканской государственной службы охраны», которая подчиняется главе террористической организации ДНР Александру Захарченко.

Вместе с тем, как сообщается на сайте главаря луганских сепаратистов Игоря Плотницкого, 20 ноября он отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Корнета в связи с возбуждением в отношении последнего уголовного дела.

После этого на сайте МВД так называемой «ЛНР» появилось обращение коллектива МВД к Плотницкому с просьбой не травить Корнета.

В обращении говорится, что Корнета оболгали с целью «дискредитации органов внутренних дел и дестабилизации в Луганской народной республики».

«Нам – сотрудникам всего Министерства внутренних дел ЛНР - хотелось бы иметь возможность спокойно и целенаправленно работать в единой, сплоченной команде только под руководством министра внутренних дел в лице Корнета Игоря», - говорится в сообщении.

Напомним, в террористической «ЛНР» «министр образования» Ткаченко обворовала Плотницкого на миллионы.