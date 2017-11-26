В Twitter 60% русскоязычных аккаунтов являются ботами, – НАТО

В сервисе микроблогов Twitter 60% русскоязычных аккаунтов являются ботами.

Об этом говорится в докладе Центра стратегических коммуникаций НАТО.

Авторы исследования утверждают, что российская сторона в социальных медиа активно пользуется ботами для манипуляции общественным мнением. По их данным, русскоязычные боты создали примерно 70% всех русскоязычных сообщений о НАТО в Прибалтике и Польше в период с августа по октябрь.

«60% всех активных русскоязычных аккаунтов в подавляющем большинстве случаев автоматизированы… Мы утверждаем, что большинство русскоязычных Twitter-аккаунтов, которые упоминают определенный узкий набор понятий, - боты», - говорится в докладе.

Кроме того, сообщается, что в англоязычном сегменте Twitter 39% аккаунтов являются ботами. В то же время авторы доклада отметили падение активности русскоязычных ботов на 13% в период с августа по октябрь по сравнению с первым полугодием 2017.

Напомним, Twitter передал Сенату США более 200 страниц, связанных с вмешательством РФ в выборы президента.