В Запорожье СБУ блокировала попытку РФ получить военное оборудование украинского производства

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку представителей российских военно-промышленных компаний получить для потребностей оборонного комплекса РФ продукцию одного из Запорожских предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

Так, российские спецслужбы разработали нелегальный механизм закупок товаров в Украине. Оперативники задокументировали, что в 2016 году через украинские коммерческие структуры, подконтрольные гражданам РФ, организаторы планировали наладить снабжение в Россию высокотехнологичного оборудования в обход определенных государством ограничений.

Сообщается, что дельцы намеревались легально приобрести товары двойного назначения на фирмы-резиденты и переправить продукцию на территорию страны-агрессора. Согласно выводам профильных экспертов, оборудование Запорожского завода может быть использовано в военной промышленности.

«Во время обысков на предприятии и у фигурантов дела изъяты образцы оборудования двойного назначения, которое направленно на экспертизу. Открыто уголовное производство по ст. 111 («Государственная измена») и ст. 333 («Незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники») УК Украины. На данный момент проводятся первоочередные следственно-оперативные действия», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что правоохранители ждут выводов экспертиз о поставках николаевским «Экватором» военного оборудования в РФ.