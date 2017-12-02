В Хмельницком пьяный мужчина ударил ножом волонтера, которая собирала деньги на нужды АТО

В центре Хмельницкого вчера, 1 декабря, мужчина ударил ножом в живот волонтерку, которая собирала деньги на нужды антитеррористической операции.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

34-летняя потерпевшая вместе со своим мужем пели на улице военные песни и собирали средства на нужды АТО. С ними завязал спор 62-летний нетрезвый мужчина.

Нападающий ударил женщину ножом в живот, после чего сразу начал убегать. За ним бросился муж потерпевшей и работник следственного управления полиции Хмельницкой области Артем Заика, который не состоял на службе, но стал свидетелем события.

«Скорая» доставила пострадавшую в Хмельницкую городскую больницу. У нее диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости со сквозным ранением печени. Женщину прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, пенсионер уже дважды привлекался к уголовной ответственности, в частности, за разбойное нападение.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.