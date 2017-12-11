Путин приказал вывести российские войска из Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые приехал в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим, и приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ.

Путина встречали глава страны Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», - заявил Путин, выступая перед военнослужащими авиабазы в понедельник, 11 декабря, передает «Интерфакс».

Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии после разгрома основных террористов «Исламского государства». В Россию вернется значительная часть контингента, конкретных цифр президент не привел.

Напомним, что ранее в ГУР Минообороны подтвердили факт участия многих террористов так называемых луганской и донецкой «народных республик» в войне в Сирии в составе воинского контингента Вооруженных сил Российской Федерации.