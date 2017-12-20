В зоне проведения АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще 6 – травмированы

За прошедшие сутки, 19 декабря, боевики 32 раза нарушили перемирие - 2 бойца ВСУ погибли, еще 6 - травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО в вечернее время стабилизировалась, однако оставалась неспокойной. Российско-оккупационные войска на разных участках линии соприкосновения продолжали применять запрещенные минометы», - говорится в заявлении.

На Луганском направлении, в темное время суток, враг из 120-мм минометов обстрелял оборонительные укрепления сил АТО на подступах к Майскому, из стрелкового оружия беспокоил защитников Станицы Луганской.

На Донецком направлении с минометов 82-го калибра и гранатометов противник вел огонь по нашим позициям в районе Новотроицкого, Лебединского и шахты Бутовка.

Из вооружения БМП и пулеметов агрессор нарушал перемирие возле Гнутового, из легкого пехотного вооружения боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Верхнеторецкого и Старогнатовки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что накануне пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих погибли.