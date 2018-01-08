«Выбили зубы плоскогубцами»: боец «Азова» рассказал о пережитых пытках в плену у боевиков ДНР

Освобожденный из плена боевиков боец батальона «Азов» Евгений Чуднецов рассказал о пережитых им пытках и планах сбежать.

Об этом военный ​​рассказал в интервью «Громадському радио».

- Ну, могу вам показать. Их выбили плоскогубцами, хотели вырвать. Это не искаженная информация. Одни писали, что они у меня сами выпали … Но как, если в январе у меня зубы целы, а в феврале уже нет? Они не могли так быстро выпасть, – рассказал Чуднецов.

Боец «Азова» также рассказал, как его знакомому удалось бежать из плена.

- Алексин Виталик бежал из плена. Мы планировали вообще вдвоем убежать. Он Донецка не знает. Когда меня забрали работать на «Укрзализныцю», я нашел карту Донецкой области, я ему нарисовал все блокпосты. Мы планировали убежать или 9 мая, когда они напьются, или 11 мая, когда у них празднование «референдума». Но так получилось, что меня перевели на ИВС, а он в июле убежал. Его увезли на работу, отвлеклись, он чухнул, – рассказал о побеге знакомого боец​​.

Чуднецов также отметил, что боевики его заставляли искать в Дебальцево трупы якобы погибших украинских военных.

Напомним, в феврале 2016 года боец Нацгвардии Евгений Чуднецов был приговорен в «ДНР» к 30 годам колонии строгого режима и еще двум годам ограничения свободы. Отметим, что «прокурор ДНТ» требовала расстрела для украинского военного Чуднецова