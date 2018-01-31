Николаевский десантник умер от тяжелого ранения, полученного в зоне АТО

Ян Пуцулай Николаевский десантник, 22-летний наводчик Ян Пуцулай 31 января погиб от тяжелого ранения, полученного во время боя под Авдеевкой.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Военнослужащий получил тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи – вследствие двустороннего боя на позициях у населенного пункта Авдеевка Донецкой области», - сообщили в бригаде.

Ян родом из Березанского района, села Калабатино. В августе ему исполнилось 22 года. На военной службе по контракту он находился с 2016 года, с конца сентября 2017 года проходил службу в рядах николаевских десантников.

«Всегда помните, какой ценой сыновья Украины выполняют свой долг, защищая родную землю. Командование и личный состав бригады выражают глубокое соболезнование семье погибшего», - также отмечено в сообщении.

В то же время глава Николаевской ОГА Алексей Савченко на своей странице в «Facebook» написал, что Пуцулай является уроженцем Веселиновского района и погиб он от пули снайпера.

Напомним, что в зоне АТО 30 января погиб 22-летний морской пехотинец, старший матрос Артем Скупейко, который служил в Николаеве.