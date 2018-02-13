Украина попала в десятку худших стран для жизни пенсионеров

Украина вошла в последнюю десятку стран рейтинга «Лучшие страны для комфортной пенсии».

Соответствующий рейтинг был составлен американским изданием US News и бизнес школой Wharton и BAV Group.

Украина заняла 72 место из 80 стран, представленных в списке.

Соседями Украины в рейтинге являются Ангола (71 место) и Алжир (73 место).

Польша заняла 32 место, Венгрия - 39 место, Чехия - 37 место, Румыния - 50 место, Турция - 46 место, Беларусь - 66 место. РФ заняла предпоследнее, 79 место.

Второй год подряд Новая Зеландия является лучшей страной в мире для жизни на пенсии.

Австралия и Швейцария заняли второе и третье место в списке лучших стран для выхода на пенсию в 2018 году соответственно.

Ирландия - налоговая гавань, где легко хранить деньги на счетах - является новичком в ТОП-10.

Результаты исследования представлены на основании опроса 21 тысячи респондентов. Их попросили оценить 80 стран за 65 показателями.

Показатели были сгруппированы в девять категорий, в т.ч. качество жизни, налоговая среда, право собственности, дружелюбие, культура, власть, открытость бизнеса, система здравоохранения, климат.

Для рассчета лучших стран для комфортного выхода на пенсию исследователи рассматривали оценки людей старше 45 лет, которые считают себя представителями «высшего класса».

Напомним, Украина «упала» в мировом рейтинге уровня жизни по сравнению с предыдущим годом

Справка: U.S. News & World Report — американский новостной журнал, издаваемый в Вашингтоне. В последние годы журнал стал известен своей системой ранжирования и ежегодными отчётами об американских университетах и медицинских центрах.