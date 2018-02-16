Российским военным запретят пользоваться смартфонами, чтобы они не выдавали информацию о военной агрессии РФ

Минобороны РФ рассматривает вариант с ограничением эксплуатации современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений).

Об этом сообщает «Коммерсант».

Вместо смартфонов всем военнослужащим – в том числе руководящих звеньев – предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото- и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять СМС и оборудованы встроенным фонариком. Руководство ведомства решило таким образом бороться с утечками информации, в том числе в СМИ. Новые меры могут начать действовать уже с 1 марта.

Вопрос на протяжении последних месяцев прорабатывался совместно со спецслужбами, отвечающими за охрану государственной тайны. А недавно начальник восьмого управления Генштаба ВС РФ (отвечает за обеспечение информационной безопасности, занимается шифрованием) генерал-лейтенант Юрий Кузнецов составил перечень мобильных устройств, «разрешенных к применению».

Военные источники объясняют нововведение «соображениями секретности». В последние годы ведомство испытывало много проблем из-за утечки информации: например, во время оккупации Крыма в 2014 году ее участники делали памятные фотографии на бывших объектах украинских Вооруженных сил. Аналогичная ситуация и с войной на Донбассе – российские военные регулярно постили в соцсети фото, которые благодаря геолокации выдавали их расположение на оккупированной части Украины и возле ее границ.

В последний раз ведомство озаботилось фактом публикации в социальных сетях фотографий, сделанных на авиабазе Хмеймим в Сирии после минометного обстрела боевиков: на снимках, разошедшихся в сети, были видны серьезные повреждения техники, которые были сняты на смартфон одним из военнослужащих. Ранее СМИ писали, что военнослужащим и гражданским сотрудникам Минобороны РФ рекомендовано отказаться от использования социальных сетей.