Боевики применили крупнокалиберные артсистемы и тяжелые минометы – один боец ВСУ погиб, еще один травмирован

За прошедшие сутки 15 февраля пророссийские боевики 10 раз прицельно обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, применяя запрещенные Минскими договоренностями крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы. В результате боевых действий один боец ВСУ погиб, еще один получил боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП возле Луганского.

На Донецком направлении эпицентром напряжения стал приморский участок. В частности, противник активизировался неподалеку Водяного. Вблизи этого населенного пункта террористы применяли артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы.

Здесь же противник вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Из минометов различных калибров боевики обстреливали опорные пункты ВСУ вокруг Павлополя, Чермалыка и Широкино. Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы наемники применяли в районе Тарамчука и шахты Бутовка.

Напомним, что 14 февраля боевики 14 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, четверо украинских военных ранены.