Кремль санкционировал атаку ЧВК «Вагнер» в Сирии, - The Washington Post

Российский олигарх Евгений Пригожин, который, как полагают, контролирует российских наемников ЧВК «Вагнер», находился в тесном контакте с кремлевскими и сирийскими должностными лицами до и после атаки 7 февраля, в котрой они были разбиты.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на данные разведки США.

Согласно перехваченным разведкой США разговорам, в конце января Пригожин сказал высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он «получил разрешение» от неуказанного российского министра продвигаться в Сирии вперед с «быстрой и сильной» инициативой, которая должна состояться в начале февраля.

Издание напоминает, что Пригожин имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным со времен, когда он был ресторатором в Санкт-Петербурге и впоследствии расширился до широкомасштабной бизнес-империи, в том числе получающей обширные контракты с Минобороны России.

Среди принадлежащих ему различных предприятий, разведка США считает, что Пригожин также «почти наверняка» контролирует российских наемников, сражающихся в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Напомним, ранее стало известно об авиаударе США по российским наемников, которые атаковали поддерживаемых американцами курдов. В этой бойне погибло порядка 200 наемников. О том, за что погибли наемники читайте в нашем материале.