В СБУ рассказали, как в 2015 году предотвратили подрыв ракетного крейсера «Украина» в Николаеве

Российские спецслужбы в целях дестабилизации ситуации в Украине в 2015 году планировали подрыв ракетного крейсера «Украина» в Николаеве.

Об этом на брифинге сообщил заместитель Председателя СБ Украины Виктор Кононенко, передает пресс-служба ведомства.

Кононенко сообщил, что СБУ фиксирует активизацию спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в стране и дискредитации нашего государства перед мировым сообществом.

- Только в феврале Служба зафиксировала попытки России осуществить двенадцать таких провокаций, - подчеркнул он.

В начале февраля в Ужгороде совершен поджог административного здания «Общества венгерской культуры Закарпатья». Информацию о том, что указанный центр избран спецслужбами РФ как объект атаки для осложнения украино-венгерских отношений, СБ Украины получила еще в декабре 2017 года.

- Именно тогда СБУ задокументировала попытку гражданина РФ Давида Пономарева подобрать в Украине исполнителей этого преступления, - подчеркнул Виктор Кононенко.

Пономарев известный украинской спецслужбе еще с 2015 года, когда пытался через сообщников организовать террористические акты в Николаеве для запугивания местного населения. Он, в частности, планировал взорвать ракетный крейсер «Украина» на День Конституции Украины.

Сотрудникам СБУ удалось предупредить планы российских спецслужб организовать через Пономарева диверсии в Николаеве и Ужгороде. Срыв операции с поджогом «Общества венгерской культуры Закарпатья» заставил российские спецслужбы применить резервный вариант осуществления провокации с привлечением как исполнителей иностранных граждан, членов одного из праворадикальных группировок Евросоюза.

- Их личности установлены и через соответствующие международные процедуры мы будем привлекать злоумышленников к уголовной ответственности, - отметил заместитель Председателя спецслужбы.

Оперативники СБ Украины предотвратили организацию Пономаревым еще более дерзких провокаций в Черновицкой области. Исполнителям, лица которых установлены Службой, перечислили из России авансовый платеж за поджог двух румынских школ на Буковине.

Одновременно российские спецслужбы планировали организовать в Ужгороде фейковый мероприятие для разжигания межнациональной розни в Закарпатье.

- Мы получили информацию, что Россия заказала проведение подрывной информационной акции под видом общественных слушаний на тему: «Соблюдение национально-культурных прав венгров Закарпатья в контексте ст. 7 Закона Украины «Об образовании», - сообщил Виктор Кононенко.

Во время мероприятия должны были прозвучать призывы о предоставлении автономии венграм Закарпатья за якобы притеснениях украинской власти. Пропагандистские сюжеты и новости заказчики планировали широко осветить в российских СМИ и активно распространить в Интернете. Сотрудники СБУ задокументировали, что координатором акции выступила представительница известной общественной организации, а непосредственным исполнителем - председатель благотворительного фонда из Киева.

- На первом этапе он планировал привлечь к акции представителей реальных объединений венгров, но получил отказ, - подчеркнул заместитель Председателя спецслужбы.

Чтобы отработать деньги российских заказчиков, исполнитель решил нанять приплаченную массовку и арендовал помещение в одном из гостиничных комплексов. Оперативники СБ Украины зафиксировали, что организаторы развесили в помещении провокационные лозунги и начали постановочную съемку «массовой» акции.

- Мы установили весь цепочку заказа и оплаты фейковых мероприятия, - подчеркнул Виктор Кононенко.

Напомним, что в июле 2015 года СБУ провела серию обысков в Одесской и Николаевской областях, в результате которых изъяла взрывные устройства, более 10 кг взрывчатого вещества, электродетонаторы, металлические шарики, фотографии мест, где планировались взрывы, символику так называемой «Новороссии» и другие.

Справка: ракетный крейсер «Украина» - украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. С 1990 года, после спуска на воду, находится на территории завода имени 61 коммунара в Николаеве в недостроенном состоянии.