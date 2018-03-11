«Вы что, с ума сошли, что ли?», - Путин заявил, что никогда не вернет Крым Украине

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Президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается ни при каких обстоятельствах отказываться от оккупации Крыма.

Об этом он сказал в интервью для фильма «Путин» российского журналиста Андрея Кондрашова, передает «Левый берег». 

Один из вопросов, которые Кондрашов задал Путину, касался обстоятельств, при которых Россия могла бы вернуть Крым Украине.

- Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда, - ответил ему Путин.

Как известно, в марте 2014 года Россия после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% из числа тех, кто принял участие в «референдуме» 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Катерина Вовченко

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