Украина готова обменять 20 задержанных россиян на украинцев, удерживаемых в тюрьмах РФ, - Геращенко

Ирина Геращенко

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о готовности обмена 20 задержанных граждан РФ на украинцев, которых удерживают в тюрьмах Кремля. Таким образом, она подытожила заседание подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Ирины Геращенко, на самом заседании украинская сторона еще раз напомнила про задержанных и осужденных «настамнетов» на территории Украины. Она заявила, что украинская сторона выступает за активизацию данного процесса, и готова пойти на компромиссы ради освобождения украинцев. Но, по ее мнению, особого прогресса в этих вопросах нет.

По вопросу освобождения заложников, то украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержано и осуждено более двадцати русских - "настамнетов". Мы готовы передать их РФ в обмен на освобождение пленников Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, и выступаем за активизацию этого процесса. Также готовы ко всем здоровым компромиссам ради освобождения наших военных и гражданских из тюрем на оккупированных территориях. В этом вопросе прогресса, к сожалению, несмотря на все наши усилия ускорить очередную волну освобождения, пока нет - написала Ирина.

Еще одним вопросом, который был поднят на заседании, было открытие КПВВ Золотое. По ее словам, данная ситуация не просто заблокирована, а «зацементирована».

«Как уведомили меня наши эксперты, ситуация с КПВВ "Золотое" даже не заблокирована, а намертво зацементирована Орлоя, все предыдущие обещания - три года - забытые, разрушенные и перечеркнуты, ОРЛО пошли в категорический отказ улучшения гуманитарного сообщения на пострадавших от войны территориях, и заявили, что в Золотом пропускной пункт может быть открыт только одновременно с КПВВ в Счастье. Мотивы понятны- оккупационная "власть" стремится блокировать человеческие и гуманитарные контакты украинцев с оккупированными территориями», - сообщаетГеращенко.

Источник: www.facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, что 27 декабря 2017 года состоялся обмен пленными по формуле «73 на 233».