СБУ задержала «офицера спецслужб ДНР», которая приехала в Херсон за загранпаспортом

Стопкадр видео В Херсоне сотрудники контрразведки СБУ задержали «офицера» так называемых «спецслужб ДНР» Элину Борозенную, которая приехала, чтобы оформить загранпаспорт.

Об этом сообщает ТСН.

Задержанная «младший лейтенант» так называемого «министерства госбезопасности ДНР» призналась, что занималась информационной поддержкой идей «ДНР».

«Женщина говорит, что работать на «спецслужбу» боевиков ее убедил муж, Иван Борозенный – бывший офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ. Новые работодатели направили предателя из аннексированного полуострова в Донецк – на усиление карательных структур оккупантов. Результатом работы семейного подряда стали многочисленные агитки, которые должны были бы убедить население вступать в ряды вооруженных формирований оккупантов. В частности, и такие: «Мужчины, которые воюют за Новороссию! Подарите своим женщинам на 8 марта не букет цветов, а букет свежесрезанных шевронов!», - говорится в сюжете.

В Херсон же она приехала, чтобы оформить загранпаспорт.

- Скажем так, он открывает более широкие возможности, упрощает процедуры перемещения, - пояснила Элина Борозенна.

По ее словам, среди боевиков немало таких, кто так же, как она, получает или уже получил украинские документы.

Напомним, 22 марта сотрудники отдела «К» управления СБУ в Николаевской области по подозрению в участии в коррупционной схеме задержали чиновника Николаевской мэрии Александра Кондратьева. Помимо Кондратьева, по подозрению в совершении преступлений, задержали 5 человек, а именно - бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Республики Молдова, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области.

Участник схемы формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов - справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное. Установлено, что занимались этим они около 10 лет, а задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.