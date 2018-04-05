Теракт возле телеканала «Эспрессо», в котором пострадал Мосийчук, организовал представитель Генштаба РФ, - СБУ

К организации взрыва у телеканала Эспрессо в октябре 2017 года причастен сотрудник Генштаба России, имя которого не установлено.

Об этом сообщили представители прокуратуры и Службы безопасности Украины во время брифинга, передает «Лига.Новости».

Осуществили взрыв некие Григорян и Лысак. Как стало известно в ходе расследования, оба они попали в Украину с территории временно оккупированного Крыма.

По версии СБУ, они изготовили взрывное устройство и установили на мопед. Григоряну и Лысаку сообщили о подозрении заочно, так как сейчас они находятся в России. Им инкриминируют покушение на жизнь и здоровье и террористическую атаку.

Третьего подозреваемого задержали на территории Киевской области и сейчас с ним проводят следственные действия.

Напомним, что в Киеве произошел взрыв возле здания, где находится телеканал «Эспрессо». В результате взрыва ранен народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Также стоит отметить что в результате инцидента погибло два человека, случайный прохожий и телохранитель Мосийчука. Телохранителем народного депутата Игоря Мосийчука оказался 30-летний сотрудник полка особого назначения Нацполиции – он от полученных в результате взрыва ранений скончался.