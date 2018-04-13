Россия разместила «Искандеры» у границы с Украиной, - глава СНБО Турчинов

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-К вблизи границы с Украиной - это угроза для всей Европы, уверен секретарь СНБО Александр Турчинов.

Об этом он заявил, выступая на Форуме по вопросам безопасности в Киеве, передает LIGA.net.

Турчинов сообщил, что РФ разместила около Украины четыре ракетных бригады, вооруженные ОТРК Искандер.

- Это демонстративный выход РФ из соглашения о запрете ракет средней и малой дальности. Это угрожает не только Украине, это фактически угроза всем европейским странам, - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что при этом американские и европейские партнеры интересуются, не нарушает ли это соглашения и Украина, проводя испытания своих крылатых ракет. Турчинов добавил, что во время недавних испытаний партнеры были проинформированы о том, что нарушений соглашения нет.

В то же время, по его словам, если ставить вопрос о непротиводействии России, это «может только усилить опасность».

Напомним, ранее было опубликовано видео, как российская техника едет к украинской границе.

Справка: Искандер-К использует крылатую ракету Р-500 со сверхнизкой траекторией полета на высоте 6-7 м с огибанием рельефа местности. Официально она имеет дальность 500 км, но в Пентагоне считают, что это заниженные показатели для сокрытия нарушение договора РСМД, а реальная дальность - 2000—5200 км.