При невыясненных обстоятельствах скончался журналист, который писал о российских наемниках в Сирии

Максим Бородин В реанимации екатеринбургской больницы скончался российский журналист РИА «Новый День» Максим Бородин.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Он несколько дней не приходил в сознание после того, как 12 апреля упал с высоты пятого этажа. Отмечалось, что это произошло при невыясненных обстоятельствах. К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы.

Бородин писал о бойцах так называемой частной военной компании Вагнера с Урала. В марте он выпустил материал, в котором со ссылкой на собственные источники сообщал о доставке в Асбест тел погибших наемников Станислава Матвеева и Игоря Косотурова. Еще в одной его статье, написанной в соавторстве с другим журналистом, говорится о том, что в Сирии воюет не менее 30 жителей Свердловской области.

Напомним, что в феврале в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии погибли и были ранены в общей сложности 300 сотрудников частной военной компании Вагнера.