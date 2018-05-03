Родственники украинских заложников рассказали в Европарламенте о пытках на Донбассе и России

Родственники украинских заложников, а также бывшие сами узники призвали в Европейском парламенте усилить давление на Россию.

Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Родные украинских заложников и политзаключенных, удерживаемых в ОРДЛО и тюрьмах РФ, бывшие узники, которые прошли ад плена и пытки, в среду, 2 апреля, рассказали о преступлениях РФ и ее марионеток в Европарламенте. Мы призываем мир усилить давление на РФ в вопросе освобождении заложников и усилить солидарность с Украиной», — написала она.

Геращенко поблагодарила родных заложников за активную позицию и общую борьбу за их освобождение.

«В мае будет еще несколько важных мероприятий в Британии, Германии. Вода камень точит, мир должен больше знать про узников Кремля. И кто лучше расскажет про страдания украинских заложников, чем их семьи», — добавила она.

Напомним, ранее правозащитники обнародовали отчет о зверских казнях пленных на Донбассе.