«Воевали за ДНР»: В Молдове суды приговорили к тюремным срокам 8 человек

В Молдове осудили 8 человек за участие в боях на стороне террористов «ДНР» и «ЛНР».

Об этом заявил генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен, передает Reuters.

По его словам, молдаване, работающие в России, рискуют быть втянутыми в войну на Донбассе.

- Когда братья, родители и мужья едут работать в восточные страны, там их рекрутируют в военные группы. Иногда они там умирают, а иногда приезжают домой, но их руки в крови, — рассказал прокурор.

Известно, что подсудимым далы разные сроки. Помимо того, еще 25 граждан Молдовы в данный момент пребывают в международных списках розыска из-за их связей с войной на Донбассе.

Напомним, ранее на Донетчине суд оправдал «председателя верховного суда «ДНР». Ранее суд оправдал экс-мэра Стаханова, проводившего «референдум». Также суд оправдал бывшего «министра угольной промышленности ЛНР».