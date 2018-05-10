«Россия прячется в кустах»: в МИД Украины объяснили решение Гааги по Крыму

Вчерашнее решение Гааги о том, что Россия обязана выплатить 19 украинцам более $150 млн по делу об утрате имущества из-за оккупации Крыма - это первая победа Украины на этом участке юридического фронта, и это предвестник снежного кома уголовных дел против Кремля.

Об этом у себя в Facebook пишет замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

В суде, по ее словам, признали следующее:

а) РФ несет ответственность за действия в Крыму на основе соглашения о взаимозащите инвестиций между Украиной и РФ;

б) «национализация» имущества окупантами - нарушение этого соглашения;

в) РФ должна выплатить $159 млн пострадавшим и компенсировать судебные издержки.

Замглавы МИД делает следующие выводы из этого прецедента:

1. Бремя агрессии будет становиться для РФ все тяжелее, поскольку в процессе - ряд дел украинских компаний (Нафтогаз, Ощадбанк, Укрнафта, ПриватБанк), которых становится все больше, и динамика их рассмотрения «набирает обороты». В мае проходят слушания по делу Нафтогаза и ожидается принятие решения по делу Ощадбанка.

2. Каждое такое решение Гааги приближает момент, когда вопрос об очевидной неправомерности оккупации получит правовую оценку: рано или поздно агрессия РФ станет предметом судебного разбирательства.

3. Осознав, что ответственности не избежать, РФ игнорирует этот и многие другие процессы против нее. «Как и в военных действиях, РФ прячется в кустах и ​​притворяется, что «нас здесь нет». Но не получится, как бы они не старались», - подчеркнула Зеркаль.

Отметим, 9 мая 2018 года, суд в Гааге обязал РФ выплатить компенсации 19 украинцам за аннексию Крыма по делу о незаконной экспроприации их имущества.

Напомним, ранее суд в Гааге ввел меры против России за расовую дискриминацию в Крыму.