Россия завела дело на судей Конституционного суда Украины из-за решения по Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины, которые приняли решение о признании «декларации о независимости Крыма» несоответствующей Конституции Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)», – сказано в сообщении.

Как известно, 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял «декларацию о независимости автономной республики Крым и города Севастополя». А 21 марта 2014 года КС Украины признал эту декларацию неконституционной и определил, что она потеряла силу.