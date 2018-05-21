На оккупированной территории Донбасса рухнул мост, в СМИ сообщают о диверсии

На временно оккупированной боевиками так называемой «ЛНР» территории Луганской области обрушился мост, который ведет от города Хрустальный (ранее Красный Луч) в Луганск.
Обрушение произошло на автомобильной дороге Н-21 Старобельск — Луганск — Донецк. путепровод обрушился над железной дорогой, из-за чего движения поездов на этом участке невозможно.
Прямой дороги между Хрустальним и Луганском теперь нет. Из-за этого местные жители вынуждены ездить через село Софиевка.
Местные СМИ сообщают, что мост обрушился в результате диверсии.
Ещё одно фото "уставшего" моста на трассе Красный Луч-Луганск #орло pic.twitter.com/UGG5NkPPS5— Necro Mancer (@666_mancer) 21 мая 2018 г.
#Ивановка #КрасныйЛуч pic.twitter.com/OIfzgZoLtb— Хрустальный Луч (@Hrustalny_Luch) 21 мая 2018 г.
Напомним, на Донбассе ликвидировали российского «комбата», возглавлявшего банду боевиков «Пятнашка».