На оккупированной территории Донбасса рухнул мост, в СМИ сообщают о диверсии

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На временно оккупированной боевиками так называемой «ЛНР» территории Луганской области обрушился мост, который ведет от города Хрустальный (ранее Красный Луч) в Луганск.

Обрушение произошло на автомобильной дороге Н-21 Старобельск — Луганск — Донецк. путепровод обрушился над железной дорогой, из-за чего движения поездов на этом участке невозможно.

Прямой дороги между Хрустальним и Луганском теперь нет. Из-за этого местные жители вынуждены ездить через село Софиевка.

Местные СМИ сообщают, что мост обрушился в результате диверсии.

Напомним, на Донбассе ликвидировали российского «комбата», возглавлявшего банду боевиков «Пятнашка».

Алексей Дроздов

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