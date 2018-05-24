В Нидерландах показали обломок ракеты российского «Бука», которая сбила «Боинг» на Донбассе

Международная следственная группа на пресс-конференции в Нидерландах показала обломки ракеты, которой сбили малайзийский «Боинг» под Донецком.

Об этом сообщает «Медуза».

Следствие пришло к выводу, что комплекс «Бук», из которого была запущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО вооруженных сил России, базирующейся в Курске.

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» - боевики «ДНР» приняли его за украинский военный самолет. Позднее расследователи из группы Bellingcat установили номер ЗРК – 332, а также сообщили, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда – на Донбасс.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля – воздух», выпущенной из установки «Бук».