В Киеве застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко

Во вторник, 29 мая, в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, который последние несколько лет проживал в Украине и освещал российскую агрессию на Донбассе.
Об этом на своих страницах в Facebook сообщает ряд киевских журналистов.
Информацию о том, что в результате стрельбы в одной из киевских квартир скончался один из ведущих телеканалов сообщила и спикер столичной Нацполиции Оксана Блищик.
«От полученного ранения потерпевший скончался в карете «скорой». ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался. Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», - написала Блищик.
Фото - «Украинская правда»
Кроме того, о стрельбе заявил заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.
«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», - написал он.
«Убили журналиста Аркадия Бабченко... Убили в квартире, в то время, когда жена была в другой комнате. Он скончался в машине скорой помощи. Нет слов!» - написал народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook.
«В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу», - сообщил нардеп Антон Геращенко.
На странице Бабченко в Facebook последнее сообщение было написано девять часов назад.
«Четыре года назад генерал [Сергей] Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли 14 человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается», – писал журналист.
Как известно, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер открыл по нему огонь возле отеля «Премьер-Палас» в центре столицы, куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. Вороненков ранее вместе с Пономаревым дал украинским следователям показания в деле о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что убийство Вороненкова совершил гражданин Украины Павел Паршов – агент российских спецслужб, внедренный в силовые структуры Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова является подконтрольный ФСБ «вор в законе».
Напомним, утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство. До сих пор убийство Павла Шеремета не раскрыто.
Справка:
Аркадий Бабченко — писатель и журналист, военный корреспондент, издатель. Родился 18 марта 1977 года в Москве. В 1995 году был призван в армию, проходил службу на Северном Кавказе, служил в войсках связи, принимал участие в первой чеченской войне. Уволен в запас в 1997 году.
Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета с дипломом бакалавра юриспруденции по международному праву. После начала второй чеченской войны заключил контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и принимал участие в контртеррористической операции. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, после командиром расчёта в гранатомётном взводе. Освещал события войны России против Грузии в Южной Осетии в 2008 году.
В 2000 году уволен в запас в звании гвардии старшины. Занялся журналистикой. Женат, имеет дочь.