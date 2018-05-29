В Киеве застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко

Аркадий Бабченко Во вторник, 29 мая, в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, который последние несколько лет проживал в Украине и освещал российскую агрессию на Донбассе.

Об этом на своих страницах в Facebook сообщает ряд киевских журналистов.

Информацию о том, что в результате стрельбы в одной из киевских квартир скончался один из ведущих телеканалов сообщила и спикер столичной Нацполиции Оксана Блищик.

«От полученного ранения потерпевший скончался в карете «скорой». ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался. Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», - написала Блищик.

Фото - «Украинская правда»

Кроме того, о стрельбе заявил заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», - написал он.

«Убили журналиста Аркадия Бабченко... Убили в квартире, в то время, когда жена была в другой комнате. Он скончался в машине скорой помощи. Нет слов!» - написал народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook.